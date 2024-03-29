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Binance ve Teknolojide Kadın Derneği, "Binance Teknolojide Kadın Akademisi"ni deprem bölgesine taşıdı

Giriş Tarihi: 29.03.2024
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Binance ve Teknolojide Kadın Derneği, Binance Teknolojide Kadın Akademisini deprem bölgesine taşıdı

Binance ve Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) iş birliği ile düzenlenen Binance Teknolojide Kadın Akademisi, eğitimlerini deprem bölgesindeki kadınlara ulaştırdı. 26-27 Mart tarihlerinde Hatay’da gerçekleştirilen eğitimlere tamamı deprem bölgesinden 80 genç kadın katılırken, Binance Türkiye Genel Müdürü Mücahit Dönmez, Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney, Binance Türkiye Pazarlama Direktörü Harika Eldoğan programda yer aldı. Akademinin, kripto, blokzincir ve Web 3.0 alanlarında kadınların varlığını artırarak sektördeki cinsiyet eşitsizliğine karşı önemli bir adım atarken Türkiye'nin teknolojik ve ekonomik gücünü artırmada önemli bir kilometre taşı olması hedefleniyor.

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