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"Diyarbakırlı Ramazan Hoca" cinayetinde iddianame hazırlandı

Giriş Tarihi: 29.03.2024 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024
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Diyarbakırlı Ramazan Hoca cinayetinde iddianame hazırlandı

Son dakika haberine göre İstanbul Fatih'te öldürülen ve "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" olarak tanınan Ramazan Pişkin'in cinayetiyle ilgili soruşturma tamamlandı. Soruşturma kapsamında savcılık, Erkan B. hakkında "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle iddianame hazırladı.

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