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Libya açıklarında yardım çağrısı yapan 130 düzensiz göçmen kurtarıldı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 29.03.2024
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Libya açıklarında yardım çağrısı yapan 130 düzensiz göçmen kurtarıldı

Libya İçişleri Bakanlığı, başkent Trablus'un doğusunda yardım çağrısı yapan bir bottaki 130 düzensiz göçmenin kurtarıldığını duyurdu.

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