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Hakkari’de 7 metreyi bulan karda çalışma

Giriş Tarihi: 29.03.2024
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Hakkari’de 7 metreyi bulan karda çalışma

Hakkari'de vatan savunması yapan kahraman güvenlik güçlerinin ulaşımının sağlandığı yollar yer yer 7 metreyi bulan kardan temizleniyor.

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