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Zonguldak'ta hayırsever, bakkalın veresiye defterindeki borçları ödedi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.03.2024
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Zonguldak’ta hayırsever, bakkalın veresiye defterindeki borçları ödedi

Zonguldak’ın Ereğli İlçesinde bir hayırsever, bakkalın veresiye defterindeki borçların tamamını ödedi.

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