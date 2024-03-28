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Esenyurt'ta 5 katlı binada yangın! Mahsur kalanlar var...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.03.2024 Güncelleme Tarihi: 28.03.2024
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Esenyurt’ta 5 katlı binada yangın! Mahsur kalanlar var...

Son dakika haberine göre Esenyurt'ta 5 katlı binada yangın çıktı. Çıkan yangına ekipler müdahale ederken, binada mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışmalar sürüyor.

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