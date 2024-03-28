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Zehir tacirlerinden akılalmaz yöntem! Polisin dikkati olayı çözdü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.03.2024 Güncelleme Tarihi: 28.03.2024
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Zehir tacirlerinden akılalmaz yöntem! Polisin dikkati olayı çözdü

Tekirdağ'da uyuşturucu tacirleri akıllara gelmeyecek bir yöntemle uyuşturucu taşımaya çalıştı. Uyuşturucu hap yüklü aracı bozulmuş gibi çekiciyle taşıyan zehir tacirleri, polisin dikkati sayesinde yakalandı.

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