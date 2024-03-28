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Türkiye'nin 8'inci insani yardım gemisi Gazze için yola çıkıyor

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.03.2024
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Türkiye’nin 8’inci insani yardım gemisi Gazze için yola çıkıyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), Vakıflar Genel Müdürlüğü iş birliğinde hazırladığı 8'inci insani yardım gemisi bugün Gazze halkı için Mersin Limanı'ndan yola çıkacak.

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