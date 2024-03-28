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İstanbul Sarıyer'de kafede bir kişinin öldüğü çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.03.2024 Güncelleme Tarihi: 28.03.2024
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İstanbul Sarıyer’de kafede bir kişinin öldüğü çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı

Sarıyer'de, bir kişinin öldüğü bir kişinin de yaralandığı Türk uyruklu İsveç vatandaşlarının karıştığı çatışmanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

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