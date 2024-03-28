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THY'den seçimlere ilişkin flaş karar! Bileti olanlar dikkat...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.03.2024 Güncelleme Tarihi: 28.03.2024
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THY’den seçimlere ilişkin flaş karar! Bileti olanlar dikkat...

31 Mart yerel seçimleri öncesi Türk Hava Yolları (THY) belirtilen şartlara uygun olan yolcuların biletlerinde değişiklik ve hiç kullanılmayan biletler için ise ücretsiz iade hakkı tanındığını açıkladı. İşte detaylar...

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