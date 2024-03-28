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Aydın'da taciz iddiası ile dövülmüştü, gerçek emniyette ortaya çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.03.2024 Güncelleme Tarihi: 28.03.2024
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Aydın’da taciz iddiası ile dövülmüştü, gerçek emniyette ortaya çıktı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir kız çocuğunu taciz ettiği gerekçesiyle öldüresiye dövülen şahıs ile ilgili gerçek emniyette ortaya çıkarken, şahsın taciz için değil gasp için darp edildiği belirlendi.

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