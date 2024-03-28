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İzmir merkezli 3 ilde sahte içki operasyonuna

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.03.2024
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İzmir merkezli 3 ilde sahte içki operasyonuna

İzmir merkezli 3 ildeki sahte içki operasyonunda 15 ton etil alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 kişiden 2’si tutuklandı.

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