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Tek seferde yakalanan en yüksek miktar! 850 kilogram eroin ele geçirdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.03.2024 Güncelleme Tarihi: 28.03.2024
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Tek seferde yakalanan en yüksek miktar! 850 kilogram eroin ele geçirdi

Son dakikia haberleri... Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Habur Gümrük Kapısı'nda 850 kilogram eroin ele geçirirken, bu miktar tek seferde yakalanan en yüksek ağırlıktaki eroin oldu.

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