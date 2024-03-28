Beyoğlu’nda, yıllar önce kendisine mobbing uyguladığını iddia ettiği eski patronunu öldürdü

GİYSİSİNİ ÇÖP KONTEYNERİNE ATMIŞ

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Aka'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Saldırganın yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceledi. Yapılan incelemelerde, saldırganın tanınmamak ve izini kaybettirmek için kapüşonlu sweatshirtünü çöp konteynerine attığı tespit edildi. Kimliği tespit edilen Mustafa S. (28) saldırıdan bir gün sonra, çalıştığı iş yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Cinayet zanlısının evinde yapılan aramalarda ise 3 ruhsatsız tabanca ile 100 fişek ele geçirildi.