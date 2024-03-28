Şarampole devrilen otomobildeki karı- kocayı ölüm ayırdı

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Cafer Alan'ın yaşamını yitirdiği, eşi Güllü Alan'ın ise yaralandığı belirlendi. Güllü Alan sağlık ekiplerince kaldırıldığı Zile Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, Cafer Alan'ın cenazesi ise kaza yerinde yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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