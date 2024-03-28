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Şarampole devrilen otomobildeki karı- kocayı ölüm ayırdı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 28.03.2024 Güncelleme Tarihi: 28.03.2024
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Şarampole devrilen otomobildeki karı- kocayı ölüm ayırdı

Tokat'ın Zile ilçesinde akşam saatlerinde Zile- Çekerek yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Cafer Alan yaşamını yitirdi, eşi Güllü Alan yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Cafer Alan yönetimindeki 05 DL 677 plakalı otomobil, Yücepınar köyü yolunda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Cafer Alan'ın yaşamını yitirdiği, eşi Güllü Alan'ın ise yaralandığı belirlendi. Güllü Alan sağlık ekiplerince kaldırıldığı Zile Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, Cafer Alan'ın cenazesi ise kaza yerinde yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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