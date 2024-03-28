İstanbul’da karı-koca kavgasında dehşet! Cani koca 3 çocuğunun annesini çocuklarının gözü önünde öldürdü

Olay, bu akşam saatlerinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Mektep Sokak'ta bulunan bir binanın 4'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre Vehbi Yıldız ile Serap Yıldız arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.