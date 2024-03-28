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Kütahya'da 3 aylık hamile eşini bıçaklayıp öldürdü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.03.2024
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Kütahya’da 3 aylık hamile eşini bıçaklayıp öldürdü

Kütahya'da eşi tarafından bıçaklanan 3 aylık hamile kadın hayatını kaybetti.

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