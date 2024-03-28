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Hatalı "U" dönüşü yapan araca motosiklet çarptı: 1 ağır yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.03.2024 Güncelleme Tarihi: 28.03.2024
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Hatalı U dönüşü yapan araca motosiklet çarptı: 1 ağır yaralı

Beşiktaş’ta yasak yerden “U” dönüşü yapan hafif ticari araca motosiklet çarptı. Motosiklet sürücüsü Semanur Hacıoğlu (25) ağır yaralanırken, aracın sürücüsü A.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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