Bingöl'de feci kaza! İstinat duvarına çarpan araçta 2 kişi hayatını kaybetti
Bingöl'de otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, A.N. yönetimindeki 12 AC 343 plakalı otomobil, Bingöl-Elazığ kara yolunun 10. kilometresinde kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı.Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde sürücü ile araçtaki 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Elazığ kara yolunda kontrolden çıkarak istinat duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi öldü. Genç Caddesi'nde de hafif ticari araçla otomobilin çarpışmasıyla 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 04.00 sıralarında Bingöl Elazığ kara yolu 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Alper Nuriçil yönetimindeki 12 AC 343 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde sürücü Nuriçil ile yanındaki ismi öğrenilemeyen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler otopsi için Bingöl Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Öte yandan, gece saatlerinde kent merkezinde Genç Caddesi'nde M.K. yönetimindeki 38 AFZ 475 plakalı hafif ticari araç ile A.K. idaresindeki 23 BF 138 plakalı otomobilin çarpışmasıyla 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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