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Kangallar sıcakta yaşayabilir mi?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.03.2024
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Kangallar sıcakta yaşayabilir mi?

Uzman Kangal köpeği yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, soğuk iklimi seven dünyaca ünlü Kangal köpeklerinin zamanla bulunduğu bölgenin iklimine ayak uydurabildiklerini söyledi.

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