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Kaldırımda yürüyen kadın neye uğradığını şaşırdı! Ölümden kıl payı böyle kurtuldu!

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.03.2024
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Kaldırımda yürüyen kadın neye uğradığını şaşırdı! Ölümden kıl payı böyle kurtuldu!

Tuzla kontrolden çıkan otomobil, inşaat alanına daldı. Araç sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlatırken, kaldırımda yürüyen kadın ise ölümden kıl payı kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz gün Tuzla Yayla Mahallesi'nde meydana geldi.

Kaldırımda yürüyen kadın neye uğradığını şaşırdı! Ölümden kıl payı böyle kurtuldu!

İddiaya göre, direksiyon hakimiyetini kaybeden BMW marka araç sürücüsü, inşaat alanına daldı.

Kaldırımda yürüyen kadın neye uğradığını şaşırdı! Ölümden kıl payı böyle kurtuldu!

Kazayı görerek duran minibüs şoförü ve yolcuların yardımıyla otomobilden çıkan sürücü kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Kaldırımda yürüyen kadın neye uğradığını şaşırdı! Ölümden kıl payı böyle kurtuldu!

Kaza sırasında kaldırımda yürüyen bir kadın ise ölümden kıl payı kurtuldu.

O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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