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Temizlik malzemelerini karıştıran 16 öğrenci gazdan zehirlendi! Yer: Diyarbakır

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.03.2024
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Temizlik malzemelerini karıştıran 16 öğrenci gazdan zehirlendi! Yer: Diyarbakır

Diyarbakır'da sınıflarına temizlik malzemesi getirerek karıştıran 16 öğrenci, çıkan gazdan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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