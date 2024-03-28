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Kağıt mendil almayı reddeden genç kızı darbettiler

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.03.2024 Güncelleme Tarihi: 28.03.2024
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Kağıt mendil almayı reddeden genç kızı darbettiler

Diyadiyarbakır'da bir grup kız çocuğu kendilerinden kağıt mendil almayı reddeden genç kızı darp etti. o anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

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