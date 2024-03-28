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Nesli tükenme tehlikesinde! Sürü halinde şehir merkezine indiler

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.03.2024 Güncelleme Tarihi: 28.03.2024
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Nesli tükenme tehlikesinde! Sürü halinde şehir merkezine indiler

Tunceli'nin Çemişgezek ilçe merkezinde nesli tükenme tehlikesi altında olan dağ keçileri sürü halinde görüntülendi. Caddede gezen keçiler ardından parkta otlandı.

Dünya Doğa Koruma Birliği'nce (IUCN) yayımlanan 'Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'ndeki dağ keçileri Çemişgezek ilçe merkezine indi.

Caddede gezen keçiler ardından parkta otlandı.

İnsanlardan korkmayan keçiler, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası kayıt altına alındı.

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