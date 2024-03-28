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Bandırma'da sahile ceset vurdu! Kayıp mürettebattan olup olmadığı araştırılıyor

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 28.03.2024
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Bandırma’da sahile ceset vurdu! Kayıp mürettebattan olup olmadığı araştırılıyor

Balıkesir'in  Bandırma ilçesinde sahile vurmuş bir erkek cesedi bulundu. Cesedin 15 Şubat'ta batan geminin kayıp 3 mürettebatından 1'ine ait olup olmadığı araştırılıyor.

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