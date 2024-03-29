Şanlıurfa’da zincirleme kaza: Çok sayıda ölü ve yaralılar var | Ortalık savaş alanına döndü

Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan İbrahim Erol, Emrullah Kınış ve Şerafettin Kazancı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan durumu ağır olan Kubbettin Kazancı ve Salih Alkadur ise Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.