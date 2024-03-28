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Bursa'da kadınların sokaktaki kavgası kamerada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.03.2024 Güncelleme Tarihi: 28.03.2024
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Bursa’da kadınların sokaktaki kavgası kamerada

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 kadının sokak ortasındaki kavgası, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlandırılırken, kadınlar birbirlerinden şikayetçi olmadı.

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