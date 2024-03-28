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Aracın önünü kesip kurşun yağdırdılar: 1'i ağır 2 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.03.2024 Güncelleme Tarihi: 28.03.2024
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Aracın önünü kesip kurşun yağdırdılar: 1’i ağır 2 yaralı

Ümraniye'de gece saatlerinde bir araca silahlı saldırı düzenlendi. Olay sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

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