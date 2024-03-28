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Adana'da cam silen genç: "Çocuklarıma da bu işi yaptıracağım"

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.03.2024
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Adana’da cam silen genç: Çocuklarıma da bu işi yaptıracağım

Adana’da trafik ışıklarında “cam silme” bahanesiyle sürücülere zor anlar yaşatıp zorla para alan gençler, sürücüleri rahatsız etmeye devam ediyor. Cam silen şahıslar ise günlük 100-200 lira kazandıklarını, çocuklarına dahi bu işi yaptıracaklarını söyledi.

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