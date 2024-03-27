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Türkiye’nin en kısa ve Ramazan davulcusu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.03.2024
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Türkiye’nin en kısa ve Ramazan davulcusu

Sivas’ın sevilen siması 108 santimetre boyundaki Ahat Öztürk, Ramazan davulculuğuna başladı. Arkadaşının omzuna çıkarak çeşitli maniler söyleyen Ahat, küçük davuluyla vatandaşları sahura kaldırıyor.

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