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Ramazan Bayramı yoğunluğu başladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.03.2024
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Ramazan Bayramı yoğunluğu başladı

Eskişehir’de Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasından dolayı esnafın işleri de yoğunlaşmaya başladı. Artan kalabalıkla birlikte işlerinin açıldığını ifade eden esnafın yüzü gülüyor.

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