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E-5’te gençlerin tehlikeli paten oyunu kamerada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.03.2024 Güncelleme Tarihi: 27.03.2024
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E-5’te gençlerin tehlikeli paten oyunu kamerada

Büyükçekmece’den S rampa olarak adlandırılan E-5 karayolu mevkiinde gençlerin farklı zamanlarda sergilediği tehlikeli paten yolculukları izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi.

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