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Tekirdağ'da binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.03.2024 Güncelleme Tarihi: 27.03.2024
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Tekirdağ’da binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, metruk binada çatı kısmı, tuğla altı ve çoraplar içinde 20 bin 907 uyuşturucu hap ile kokain ele geçirlidi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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