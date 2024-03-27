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Sivas’ta yoldan çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 27.03.2024
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Sivas’ta yoldan çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde yoldan çıkan otomobil, tarlaya girerek takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Şarkışla-Gürçayır yolu üzerinde meydana geldi. O.U. idaresindeki 58 ABT 544 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya girdi.

Takla atan otomobilin sürücüsü ile otomobilde bulunan S.U. ve L.U. yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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