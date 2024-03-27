Sivas’ta yoldan çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

Takla atan otomobilin sürücüsü ile otomobilde bulunan S.U. ve L.U. yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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