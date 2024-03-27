Milyonlarca seçmen sandığa gidiyor! 31 Mart’a son 4 gün: Oy nasıl kullanılacak? Hangi durumlarda kullanılan oy geçersiz olacak?

Buna göre, şu şekildeki oy pusulaları geçersiz sayılacak:

- Sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan, arkasında sandık kurulu mührü ve Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı bulunmayan oy pusulaları.

- Hiçbir yerine "evet" ya da "tercih" mührü basılmamış oy pusulaları.