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Sakarya'ya kilolarca uyuşturucu getiren 11 şüpheli yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.03.2024 Güncelleme Tarihi: 27.03.2024
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Sakarya’ya kilolarca uyuşturucu getiren 11 şüpheli yakalandı

İstanbul'dan Sakarya'nın Adapazarı ilçesine 58 kilogram uyuşturucu getirdikleri tespit edilen 11 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

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