Kocaeli kavga ettiği ağabeyini boğazından bıçaklayıp öldürdü
İzmit'te Mert Pala (22), ağabeyi Murat Pala (45) ile birlikte evde içki içerken aralarında çıkan kavgada ağabeyini boğazından bıçaklayarak öldürdü. Mert Pala, Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
Olay, gece saatlerinde İzmit ilçesi Erenler Mahallesi Tunalı Sokak'taki bir evde meydana geldi. Birlikte içki içen Mert Pala ve ağabeyi Murat Pala arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mert Pala, ağabeyini boğazından bıçakladı. Mert Pala'nın ihbarı üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrollerinde Murat Pala'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Murat Pala'nın cenazesi Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şüpheli Mert Pala ise polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan Mert Pala adliyeye sevk edildi. Pala'nın ifadesinde ağabeyiyle sık sık kavga ettiği, dün geceki kavgada da kendisini kaybederek bıçakladığını söylediği öğrenildi.
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