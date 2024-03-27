Kocaeli kavga ettiği ağabeyini boğazından bıçaklayıp öldürdü

Murat Pala'nın cenazesi Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şüpheli Mert Pala ise polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan Mert Pala adliyeye sevk edildi. Pala'nın ifadesinde ağabeyiyle sık sık kavga ettiği, dün geceki kavgada da kendisini kaybederek bıçakladığını söylediği öğrenildi.

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