27 Mart 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da mide bulandıran olay kamerada: Paraları çaldıktan sonra dükkan ortasına tuvaletini yaptı

Ankara’da mide bulandıran olay kamerada: Paraları çaldıktan sonra dükkan ortasına tuvaletini yaptı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.03.2024
ABONE OL
Ankara’da mide bulandıran olay kamerada: Paraları çaldıktan sonra dükkan ortasına tuvaletini yaptı

Ankara’da bir kişi, gece saatlerinde camını kırarak girdiği restoranın kasasındaki ve bahşiş kutusundaki paraları çaldı. Bununla da yetinmeyen şahıs, dükkanın her tarafına idrarını yaptı. Mide bulandıran o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA