27 Mart 2024, Çarşamba
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Bitlis'te 65 yaşındaki adamdan 5 gündür haber alınamıyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.03.2024
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Bitlis’te 65 yaşındaki adamdan 5 gündür haber alınamıyor

Bitlis’in Hizan ilçesinde 21 Mart’tan beri haber alınamayan 65 yaşındaki Nasır Bülbül için arama çalışmaları devam ediyor.

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