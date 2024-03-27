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Pikap ile otomobil çarpıştı! 1 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.03.2024
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Pikap ile otomobil çarpıştı! 1 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi hafif şekilde yaralandı.

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