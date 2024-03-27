27 Mart 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Burdur’da feci kaza! Otomobile çarpıp sürüklenen motosikletli yaralandı

Burdur’da feci kaza! Otomobile çarpıp sürüklenen motosikletli yaralandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.03.2024
ABONE OL
Burdur’da feci kaza! Otomobile çarpıp sürüklenen motosikletli yaralandı

Burdur'da cadde üzerinde süratli bir şekilde seyrederken park halinde bulunduğu yerden yola çıkmak için hareket eden otomobile çarpıp savrulan ehliyetsiz motosikletli ağır yaralandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA