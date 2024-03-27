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"Kız meselesi" kavgası can aldı! 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.03.2024 Güncelleme Tarihi: 27.03.2024
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Kız meselesi kavgası can aldı! 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kız meselesi sebebiyle çıktığı iddia edilen kavgada göğsünden tabancayla vurulan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin çalışması neticesinde E.K.D gözaltına alındı.

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