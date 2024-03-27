Nusr-Et’e saldırıda flaş gelişme! Bakan Ali Yerlikaya detayları duyurdu: Barış Boyun ve Volkan Reçber suç örgütü...

BAKAN YERLİKAYA PAYLAŞTI

Operasyonla ilgili detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı. Yerlikaya "Halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Organize suç örgütlerine karşı operasyonlarımız şafak sökerken de gün batarken de kararlılıkla devam edecek. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Yurt dışında firari olarak bulunan elebaşı Barış Boyun'un yine yurtdışında firari olarak bulunan elebaşılığını Volkan Reçber'in yaptığı organize suç örgütüne, Beşiktaş'ta bulunan "Nusr-Et" isimli iş yerine yönelik motosikletli 2 şahıs tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı eyleminin talimatını vermesi üzerine, Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin eylemi gerçekleştirdikleri tespit edildi" ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN