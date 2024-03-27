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Bursa'da aç kalan tilki, başı boş gezen hindiyi sıkıştırdı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.03.2024 Güncelleme Tarihi: 27.03.2024
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Bursa’da aç kalan tilki, başı boş gezen hindiyi sıkıştırdı

Bursa’da aç kalan tilki, şehir merkezine kadar indi. Tilkinin sokak arasında gördüğü hindiyi kovalaması bir vatandaşın yansıdı.

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