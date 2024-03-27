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Aydın’daki özel kreşte çocuklara şiddet iddiası kamerada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.03.2024 Güncelleme Tarihi: 27.03.2024
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Aydın’daki özel kreşte çocuklara şiddet iddiası kamerada

Aydın’ın Efeler ilçesinde yer alan özel bir kreşte çocuklara uygulanan şiddet pes dedirtti. Kreş görevlilerinin çocukları iterek yere düşürdüğü, uygunsuz sert davranışlarda bulunduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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