Manisa’da kendilerini avukat olarak tanıtarak bir kişiyi dolandıran 5 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bankadan kredi çeken ve dolandırıldığını belirten S.B'nin şikayeti üzerine inceleme başlattı. Dolandırıcılık olayına karışan 6 şüphelinin kimliği çalışmalar sonucu tespit edildi. Gözaltına alınan 6 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN