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Manisa'da kendilerini avukat olarak tanıtarak bir kişiyi dolandıran 5 zanlı tutuklandı

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.03.2024
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Manisa’da kendilerini avukat olarak tanıtarak bir kişiyi dolandıran 5 zanlı tutuklandı

Manisa'da kendilerini avukat olarak tanıtan ve bir kişiyi araç satma bahanesiyle dolandıran 5 şüpheli tutuklandı.

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