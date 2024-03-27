İstanbul’da sürücüsü fenalaşan otomobil bariyerlere ok gibi saplandı!
Bahçelievler Basın Ekspres yolunda çarptığı bariyerlerin üzerine çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza nedeniyle Bakırköy istikametinde uzun araç kuyrukları oluşurken otomobil bariyerler kesilerek kurtarıldı. Sürücünün direksiyon başında fenalaştığı öğrenildi.
Kaza, saat 15.00 sıralarında, Basın Ekspres Yolu Bakırköy yönünde, Çobançeşme yol ayrımında meydana geldi.
İddiaya göre; 34 JA 0803 plakalı otomobilin sürücüsü Atılay A., yol ayrımına geldiğinde otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, bariyerlerin üzerinde askıda kaldı.
Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yaptıktan sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Kazada, otomobilin yol kenarına savrulan kaputu, vatandaşlar tarafından bulunduğu yerden alındı. Kaza nedeniyle Bakırköy İstikametinde uzun araç kuyrukları oluşurken bariyerlere çıkan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından bariyerlerin kesilmesiyle kurtarıldı.
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