Trabzon’da içme suyu hattında göçük! 3 işçi hayatını kaybetti! Valilikten açıklama...

ÖLÜ SAYISI 3'E ÇIKTI

Elmastaş, bölgede çalışan 3 işçinin toprak altında kaldığını belirterek, "Maalesef ekipler işçilerimizden 2'sinin cansız bedenine ulaştı. Diğer işçimizin de kurtarılması için çalışmalar devam ediyor." dedi.