Kan donduran olay! Abisini boğazını keserek öldürdü

HAYATINI KAYBETTİ!

Polis ekipleri Mert P. ve olay esnasında evde bulunan annelerini gözaltına aldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan Murat P., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Gözaltına alınan Mert P. ise emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mert P. ile abisi Murat P. arasında husumet bulunduğu öğrenildi.