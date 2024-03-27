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Kan donduran olay! Abisini boğazını keserek öldürdü

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.03.2024
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Kan donduran olay! Abisini boğazını keserek öldürdü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde abisinin boğazını keserek öldüren zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Birlikte alkol içtikleri iddia edilen Mert P. (33) ile abisi Murat P. (45) arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Mert P. bıçakla abisi Murat P.'nin boğazını kesti.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde abisinin boğazını keserek öldüren zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ALKOL İÇTİKLERİ SIRADA...

Olay, saat 01.00 sıralarında Erenler Mahallesi Tunalı Sokak'taki 5 katlı binanın 5'inci katındaki dairede meydana geldi.

Birlikte alkol içtikleri iddia edilen Mert P. (33) ile abisi Murat P. (45) arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Mert P. bıçakla abisi Murat P.'nin boğazını kesti. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ!

Polis ekipleri Mert P. ve olay esnasında evde bulunan annelerini gözaltına aldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan Murat P., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan Mert P. ise emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mert P. ile abisi Murat P. arasında husumet bulunduğu öğrenildi.



Mahkemeye çıkarılan zanlı Mert P., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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