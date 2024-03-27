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Datça'da çıkan orman yangını! Yangın büyümeden söndürüldü

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 27.03.2024
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Datça’da çıkan orman yangını! Yangın büyümeden söndürüldü

Muğla'nın Datça ilçesinde ormanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

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